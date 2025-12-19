Doch höhere US-Zollschranken und die Auseinandersetzung um wichtige Rohstoffe mit China bleiben eine Belastung für die Exportnation Deutschland. Das DIW erkennt noch keine nachhaltige Erholung der Privatwirtschaft: «Obwohl nach den Turbulenzen durch den Zollkonflikt wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, werden sich die Exporte angesichts der anhaltend gedämpften Auslandsnachfrage - insbesondere aus den Drittländern - wohl weiter schwach entwickeln.»