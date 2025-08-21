Diese Einschätzung ist jedoch etwas zuversichtlicher als noch Anfang Juni. Für das Gesamtjahr hält die Bundesbank inzwischen statt Stagnation ein leichtes Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für möglich. Damit würde Europas grösste Volkswirtschaft knapp an einem dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen.