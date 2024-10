In den beiden Jahren 2020 und 2021 haben ausländische Unternehmen insgesamt knapp über 100 Milliarden Euro an Beteiligungskapital in Deutschland investiert, wie aus der Analyse der Bundesbank hervorgeht. Anschliessend seien bis Mitte 2024 nur noch 62 Milliarden Euro an Beteiligungskapital zugeflossen. Die Bundesbank verwies unter anderem auf die Investitionen aus dem Vereinigten Königreich, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren «merklich an Bedeutung verloren» hätten. Dabei dürfte auch der Austritt aus der Europäische Union eine Rolle gespielt haben.