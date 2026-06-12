Die Bundesbank hat wegen der Folgen des Iran-Kriegs die Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. «Die stark gestiegenen Energiepreise dämpfen die Kaufkraft der privaten Haushalte und ihre Konsumausgaben», heisst es im am Freitag veröffentlichten Monatsbericht. Der Energiepreisschock treibe die Teuerung nach oben. Darüber hinaus werden die Unternehmen auch durch Lieferengpässe belastet. Daher rechnet die Bundesbank in diesem Jahr nur mit einem Wirtschaftswachstum von kalenderbereinigt 0,5 Prozent.