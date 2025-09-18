Produkte aus deutscher Produktion gefragt

Hoffnung macht Volkswirten, dass die deutsche Industrieproduktion vor allem wegen eines Anstiegs im Maschinenbau mit einem Plus ins dritte Quartal gestartet ist und zugleich der Rückgang im Juni deutlich geringer ausfiel als zunächst berechnet. «Die Nachfrage nach deutschen Industriegütern bleibt in der Grundtendenz aufwärtsgerichtet», stellt die Bundesbank fest. Auch die Rückgänge im Exportgeschäft mit den USA dürften nach Einschätzung der Bundesbank nicht mehr so stark belasten wie im zweiten Quartal.