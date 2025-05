Die Bundesbank sieht in diesem Jahr vorerst weiterhin keinen spürbaren Aufschwung in Deutschland. «Wir erwarten auch für 2025 eine schwache wirtschaftliche Entwicklung, was man als Stagnation bezeichnen könnte», sagte Präsident Joachim Nagel am Rande des G7-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs im kanadischen Ferienort Banff. Für das erste Quartal würden voraussichtlich Vorzieheffekte der US-Zollpolitik zu sehen sein. «Dann werden die Folgequartale eher schwächer ausfallen.»