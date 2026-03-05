Der Notenbank hilft auch, dass ihr riesiger Goldbestand von 3.350 Tonnen mit dem stark gestiegenen Goldpreis immens an Wert gewonnen hat. 2025 waren die deutschen Goldreserven laut Geschäftsbericht gut 395 Milliarden Euro wert, rund 125 Milliarden mehr als im Vorjahr. Der grösste Teil davon wird in Frankfurt gelagert mit 1.710 Tonnen, weitere 1.236 Tonnen liegen bei der US-Notenbank Fed in New York. Angesichts der aggressiven Politik von US-Präsident Donald Trump mehrten sich Forderungen, die Bestände nach Deutschland zu holen - was Bundesbankpräsident Nagel ablehnt.