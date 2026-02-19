Die deutsche Wirtschaft kommt 2026 nach Analyse der Deutschen Bundesbank nur langsam in Schwung. «Im ersten Quartal dürfte die Wirtschaft den Erholungskurs fortsetzen, wenngleich nur mit schwacher Dynamik», heisst es im Monatsbericht Februar der Notenbank. «Ab dem Frühjahr dürfte die deutsche Wirtschaft, getragen vor allem durch fiskalische Impulse, aber dynamischer wachsen.» Es wird erwartet, dass Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung die Konjunktur anschieben werden.