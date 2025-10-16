Die deutsche Wirtschaft kann sich nach Einschätzung der Bundesbank auch im dritten Quartal nicht aus ihrer Krise befreien. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Sommer preisbereinigt «allenfalls stagniert» haben, schreibt die Notenbank am Donnerstag in ihrem Monatsbericht. Damit fällt die Sicht der Bundesbank wieder trüber aus: Noch im September hatte sie ein leichtes Wirtschaftswachstum für möglich gehalten. «Deutsche Wirtschaft kann sich nicht aus der Schwächephase lösen», heisst es im Bericht.