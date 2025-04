Der von den USA angestossene internationale Zollkonflikt könnte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank auch in eine erneute leichte Rezession führen. Im besten Fall gebe es nach aktueller Prognose eine Stagnation. «Ich kann nicht ausschliessen, dass wir möglicherweise auch ein leichtes negatives Vorzeichen bekommen, also eine leichte Rezession für 2025», sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Rande der Tagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die Phase der Unsicherheit sei noch nicht vorüber./tam/DP/jha