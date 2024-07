Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mahnt in der Debatte um den Standort Deutschland zu mehr Optimismus. Das Szenario, dass deutsche Unternehmen in Scharen das Land verliessen, sehe er nicht, sagte Nagel der Deutschen Presse-Agentur beim Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten in Rio de Janeiro. «Dieses Narrativ mit der Deindustrialisierung aus den Daten, die wir so sehen, ist auch schwer ableitbar.» Die Wirtschaftsstruktur in Deutschland sei so schlecht nicht.