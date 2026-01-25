Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat das Vorgehen der US-Regierung gegen den Chef der Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, verurteilt. «Das ist ein Unding», sage Nagel dem «Tagesspiegel». «Die Art, wie er politisch angegangenen wird, erschüttert mich bis ins Mark.» Denn es seien die USA gewesen, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die Bedeutung unabhängiger Zentralbanken gelehrt hätten. «Sie haben 1948 mit der Bank deutscher Länder in Frankfurt am Main das Fundament für die Deutsche Bundesbank gelegt.»