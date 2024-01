Nach Einschätzung der Bundesbank wäre eine Wirtschaftskrise in China für die deutsche Konjunktur verkraftbar, eine Abkoppelung von China allerdings nicht. «Eine abrupte Abkopplung, etwa infolge einer geopolitischen Krise, würde speziell die deutsche Industrie erheblich treffen», heisst es in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Aufsatz aus dem Monatsbericht der Bundesbank. Vornehmlich grosse Unternehmen, die direkt in China engagiert sind, könnten in einem solchen Extremszenario «einen substanziellen Teil ihrer Umsatz- und Gewinnbasis verlieren».

24.01.2024 12:02