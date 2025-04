Abwärtsspirale verstärkt sich selbst

In Frankfurt sieht man die Gefahr eines sich selbstverstärkenden Negativtrends bei der Bargeldnutzung. So könnten bei einer geringeren Nachfrage teure Geldautomaten und Auszahlstellen reduziert werden und Händler geneigt sein, aus Kostengründen kein Bargeld mehr anzunehmen. Bargeld könnte so im Jahr 2037 nur noch eingeschränkt genutzt werden und seine gesamtgesellschaftlichen Funktionen nicht mehr erfüllen.