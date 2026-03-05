Die deutschen Goldreserven haben im vergangene Jahr wegen des Preisanstiegs für das Edelmetall deutlich an Wert gewonnen. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht bezifferte die Bundesbank den Wert aller Goldbestände per Ende 2025 auf 395,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei etwas mehr als 270 Milliarden Euro gelegen.