Im vergangenen Jahr war die deutsche Schuldenquote - also das Verhältnis der Schulden zur gesamten nominalen Wirtschaftsleistung - nach vorläufigen Angaben der Bundesbank das dritte Jahr in Folge gesunken: um 0,4 Punkte auf 62,5 Prozent. Zwar ist die deutsche Verschuldung im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone gering, allerdings lag die Schuldenquote zum fünften Mal in Folge über der in den europäischen Verträgen von Maastricht vereinbarte Höchstmarke von 60 Prozent.