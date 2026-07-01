Mit der Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten sind die Ölpreise auf das Niveau vor dem Iran-Krieg gefallen - von in der Spitze rund 120 Dollar je Barrel Brent-Öl auf zuletzt rund 73 Dollar. «Ich teile die Überraschung vieler Ökonomen über Ausmass und Tempo des Preisrückgangs,» sagte Nagel. Selbst in den mildesten Szenarien der EZB sei das nicht vorgesehen gewesen. Trotzdem meint er: «Wir sollten unser Inflationsbild deswegen nicht komplett umwerfen.»