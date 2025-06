Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hat trotz wachsender Unsicherheiten für die konjunkturelle Entwicklung keine Signale für eine weitere Senkung der Leitzinsen gegeben. «Diese befinden sich aktuell in einem angemessenen Bereich», sagte Nagel am Montag laut Redetext in Freiburg und bekräftigte damit frühere Aussagen. Die Unsicherheit sei jedoch hoch. Daran könne es spätestens seit den Militärschlägen der Vereinigten Staaten im Iran keinen Zweifel geben.