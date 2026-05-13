Da sich weiter keine Fortschritte hin zu einem Ende des Iran-Kriegs abzeichnen und der Transport von Waren durch die Strasse von Hormus behindert bleibt, steigt an den Finanzmärkten die Erwartung, dass die EZB die Zinsen erhöhen könnte. Allerdings machte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau ebenfalls am Mittwoch beim Radiosender «France Info» deutlich, dass es derzeit noch keine ausreichenden Informationen über die weitere Entwicklung der Kerninflation gebe./jkr/jha/