Das Bundesbudget 2024 geht in die Einigungskonferenz. Der Nationalrat hat am Mittwoch in der dritten Beratungsrunde auf der Streichung des Beitrags an das Uno-Palästinenserhilfswerk UNRWA und auf dem Verzicht einer Einlage in den Fonds für Regionalpolitik bestanden.

20.12.2023 11:17