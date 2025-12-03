Zweifel an Unabhängigkeit

Gegen die Ernennung der beiden Gutachter legte der Investmentfonds Beschwerde beim Bundesgericht ein, weil die Partei Zweifel an der Unabhängigkeit der Experten hatte. Nun hat der Fonds die Beschwerde zurückgezogen, wie aus der Verfügung des Bundesgerichts hervorgeht.