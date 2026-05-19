Das Bundesgericht hat in seinen drei am Dienstag publizierten Urteilen festgehalten, dass zwischen der Foffa Conrad-Gruppe, der Lazzarini AG und der Resgia Koch SA ein Konsens darüber bestand, das Marktverhalten im Hoch - und Tiefbau im Unterengadin zu koordinieren. Diese Verabredung habe von 2008 bis 2012 bestanden.