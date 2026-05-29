Das Zürcher Obergericht verurteilte im Juni 2024 drei Russen und einen Schweizer wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften zu bedingten Geldstrafen von je 110 Tagessätzen. Den maximalen Tagessatz von 3000 Franken brummte es dem CEO auf. Bei den drei weiteren beträgt er zwischen 350 und 500 Franken.