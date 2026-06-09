Im Jahr 2023 hatte die Eidgenössische Spielbankenkommission das Casino sanktioniert. Sie war der Ansicht, dass es sich um einen Verstoss mittlerer Schwere handele. Sie verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 4 Prozent des Bruttospielertrags für das Jahr 2021, also 570'850 Franken. Das Bundesverwaltungsgericht und nun auch das Bundesgericht stützten den Entscheid der Kommission in allen Punkten und bestätigten die Sanktion. (Urteil 2C_642/2025 vom 11.5.2026)