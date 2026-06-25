Airbnb-Initiative hängig

Ende 2025 zählte die Stadt Zürich 5320 Business-Apartments, die meisten in den Kreisen 1 und 4 in der Innenstadt. Der Wohnraum für die ständige Bevölkerung bleibt ein grosses Thema in Zürich: SP, Grüne und AL reichten eine Anti-Airbnb nach Luzerner Vorbild ein. Kern der Initiative ist eine Regelung, die es verbietet, Wohnungen an mehr als 90 Tagen pro Jahr kurzzeitig zu vermieten.