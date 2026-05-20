Im Fall Winterthur hält das Gericht fest, dass das Busterminal am Bahnhofplatz und der Bahnhof eine Einheit sind. Der goods-Laden liege an einer der Bushaltestellen, so dass der örtliche Bezug zu den Reisenden gegeben sei. Deshalb sei davon auszugehen, dass der Hauptteil der Kunden Reisende seien. Das Verwaltungsgericht muss nun noch klären, ob das Sortiment entsprechend ausgerichtet ist. Der Migros-Daily-Laden erfüllt die Kriterien jedoch nicht.