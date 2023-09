In seiner Beschwerde rügte der Mann, dass das Aargauer Obergericht die Strafmilderungsgründe nicht ausreichend berücksichtigt habe. Er beantragte eine Strafe von maximal 44 Monaten. In einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hat das Bundesgericht die Beschwerde des Mannes vollumfänglich abgewiesen.