In der NZZ wird auch ein Vertreter des Bundes indirekt mit der Aussage zitiert, dass der Grund für die Haltung des EDA die Äusserungen des Läderach-CEO seien. Dies wird im Artikel von swissinfo.ch jedoch nicht aufgezeigt, auch wenn der Bundesvertreter im Zusammenhang mit Glencore genannt wird. (Urteil 5A_732/2024 vom 15.1.2025)