Das Bundesgericht hatte den Beschwerdeführern fünf Tage vor dem betreffenden Sonntag aufschiebende Wirkung gewährt. Nun folgt es ihnen auch in der Sache. Es ist der Ansicht, dass die Sonderbestimmung, die eine Massnahme zum Schutz der Arbeitnehmer darstellt, nicht im Ladenöffnungsgesetz enthalten sein sollte. Dieses ziele in erster Linie auf die öffentliche Ruhe ab. (Urteil 2C_616/2024 vom 4. September 2025)