Das Bundesgericht hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil die Beschwerde der BKW abgewiesen. Entgegen der Sicht des Energieunternehmens fehle den im Stenfo-Antrag an das Uvek genannten Zahlen von 2017 das für eine Verfügung zwingende Merkmal der Ausrichtung auf eine Rechtswirkung gegen aussen. Die Beträge hätten deshalb nochmals geändert werden dürfen. (Urteil 2C_121/2023 vom 21.1.2025)