Im November 2024 hatte das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde der Elcom gegen EWB abgewiesen. Es war zum Schluss gelangt, dass das Reglement von EWB die Grundlage für die Gewinnerzielung sei und eine Abgabe spezifisch auf dem Tarifbestandteil der Energie vorsieht. Diesen Entscheid hat das Bundesgericht nun gekippt.