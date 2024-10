Das Bundesgericht bestätigt diese Schlussfolgerung. Es kritisiert jedoch ein Zitat, das dem Anwalt im Online-Artikel zugeschrieben wird. Dieser formulierte im Film-Bericht Arbeitshypothesen. Die RTS legte ihm in der Online-Meldung jedoch eine Formulierung in den Mund, in der er von erheblichen Risiken für die Bank in Bezug auf die gesetzlichen Normen spricht. (Urteil 2C_142/2024 vom 27.9.2024)