Weil es sich beim Nidwaldner Urteil rechtlich gesehen um einen Zwischenentscheid handelt, ist das Bundesgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil nicht auf eine Beschwerde des Bundesamtes für Justiz eingetreten. Das Nidwaldner Verwaltungsgericht hatte eine Beschwerde des Amtes teilweise gutgeheissen und die Sache an die Justiz- und Sicherheitsdirektion Nidwaldens zurückgewiesen.