Was Ferienwohnungen betrifft, so erlaubt die Lex Koller den Kantonen, ausländischen natürlichen Personen eine Bewilligung zu erteilen. Ein Trust sei jedoch eine juristische Person, die nicht in den Genuss einer solchen Regelung kommen könne, stellten die Richter am höchsten Gericht in Lausanne fest. Ausserdem gebe es keinen Grund zu der Annahme, dass das Gesetz eine Lücke aufweise, die geschlossen werden müsste. Und schliesslich entspreche die Auffassung des Gerichts der Praxis der meisten Kantone.