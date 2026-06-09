Missglückter Kontrollanruf

Als ein Bankangestellter die Nummer wählte, um sich die Millionen-Abbuchung mündlich bestätigen zu lassen, tat dies dann die Person am anderen Ende der Leitung. Mit einigen Überweisungen sollte verschleiert werden, an wen das Geld schliesslich ging - was nicht gelang. Die Bankangestellte schuldet ihrer früheren Arbeitgeberin nun 3,5 Millionen US-Dollar- zuzüglich Zins.