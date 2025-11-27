Das Bundesgericht hat im Juli ein weiteres Ausstandsbegehren der Beschwerdeführer abgewiesen, das ebenfalls mit dem Windpark im Zusammenhang steht. Es betraf die Gemeinde Oberhof AG, wo eine der insgesamt fünf Windenergieanlagen geplant ist. Auch dort hielt es fest, dass die Gemeinde verpflichtet sei, die erforderlichen Schritte für die Planung des Parks an die Hand zu nehmen. (Urteil 1C_282/2025 vom 24.10.2025)