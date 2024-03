Das Bundesgericht kommt in seinem am Montag publizierten Entscheid zum Schluss, die Beschwerdeführer hätten nicht geltend gemacht, dass in Anbetracht des Zeitpunkts der Durchführung der angefochtenen Bestimmungen ein «erheblicher und und nicht wiedergutzumachenden Schaden» entstünde. Dies hätten sie glaubhaft machen müssen.