Nach Vernier GE im Jahr 2023 hatte auch Lancy im April 2024 kommerzielle Werbung auf öffentlichem Grund verboten, um das Stadtbild zu schützen. Dieses Verbot wurde von Referendumsführern angefochten, die es als «Zensur» bezeichneten, welche «vorschreibt, was die Bevölkerung sehen darf und was nicht». Im November 2024 nahm die Stimmbevölkerung in Lancy das Werbeverbot knapp an.