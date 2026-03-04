Regierung beim Wort nehmen

Tatsächlich kann es laut Bundesgericht zu Verzögerungen kommen, wenn das Gesetz während des vorliegenden Beschwerdeverfahrens in Kraft treten sollte. Dies reiche jedoch nicht, um die aufschiebende Wirkung zu gewähren, schreibt es in einer am Mittwoch publizierten Verfügung. Darüber hinaus sei der Regierungsrat auf sein Vorbringen zu behaften, während des Verfahrens bestehende Tempo 30-Strecken nicht einer Neubeurteilung zu unterziehen.