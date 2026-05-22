Die Blausee AG als Betreiberin einer Forellenzucht wehrte sich gegen den geplanten Installationsplatz für die Bauarbeiten im Steinbruch Mitholz. Sie befürchtete, dass wassergefährdende Stoffe vom Bauplatz das Grundwasser und damit ihre Fischzucht beeinträchtigen könnten. Zwischen 2018 und 2020 verendeten zahlreiche Fische in dieser Zucht.