Es gebe keine objektiven Gründe, welche die Verfahrensdauer von acht Jahren in den vorliegenden Fällen rechtfertigen würden. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in vier am Dienstag publizierten Urteilen. Es hat die von der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) verfügten Sanktionen um jeweils 25 Prozent gekürzt.