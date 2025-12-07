Merz: Komme als Freund Israels

Merz reiste zu seinem Antrittsbesuch nach Israel: «Ich komme als ein Freund des Landes, als ein Freund Israels.» Sein Besuch falle in eine schwere Zeit für das israelische Volk. In Gaza gebe es inzwischen einen Waffenstillstand. Es gebe immer wieder Rückschläge, aber der Krieg sei zu Ende und ein dauerhafter Frieden möglich. Es komme nun darauf an, die zweite Phase des Friedensplans zu verwirklichen. Das Wichtigste sei die vollständige Entwaffnung der Hamas. Es könne in Gaza keine Rolle für die Hamas geben.