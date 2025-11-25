Bundeskanzler Friedrich Merz bittet die Wirtschaft bei grundlegenden Reformen um Geduld. Der CDU-Chef sagte auf dem Arbeitgebertag in Berlin: «Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Schnellboot. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Dickschiff, jedenfalls ein ziemlich grosser Tanker, mit ziemlich grossen Motoren. Aber auch einen solchen grossen Tanker fahren Sie nicht innerhalb von wenigen Tagen wie ein Schnellboot mal eben im 180-Grad-Winkel in die andere Richtung.» Das brauche seine Zeit - insbesondere, wenn sich Strukturen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verfestigt hätten.