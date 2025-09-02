Merz sagte, er hoffe sehr, dass es gelinge, dass die exorbitant hohen US-Zollsätze für die Schweiz gesenkt werden könnten. Die EU müsse für Bereiche wie Stahl und Aluminium noch 50 Prozent Zölle bezahlen. Die EU versuche, dies zu lösen. «Und selbstverständlich bin ich gerne bereit, auch hier die Schweiz mit einzubeziehen. Sie gehört zum Europäischen Wirtschaftsraum dazu und insofern haben wir hier auch gemeinsame Interessen, die wir gemeinsam vertreten.»/hoe/DP/jha