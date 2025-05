Kritik an den Plänen der Koalition kam von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. «Verschiedene Massnahmen sind höchst fragwürdig, etwa die Senkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie, die Agrardiesel-Subvention und die Mütterrente», sagte die Ökonomin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Das sind kostspielige Massnahmen in einer Zeit, in der wir uns derartige Wahlgeschenke eigentlich nicht leisten können.»