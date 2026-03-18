«Wir wollen uns nicht länger unter Wert verkaufen»

Der Kanzler appellierte erneut an die europäischen Partner, das gemeinsame «Machtpotenzial» in einer neuen Welt der Grossmächte zu nutzen. «Wir wollen uns nicht länger unter Wert verkaufen», sagte er. Erneut rief er dazu auf, Abhängigkeiten auch gegenüber den USA zu verringern: «Wir Europäer, wir müssen geschlossen und zielstrebig unsere Sicherheit und die Verteidigung unserer Freiheit selbst in die Hand nehmen.»