Der Kanzler hat schon traurige Flut-Routine. «Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe und mir anschaue, was dort ist», sagt Olaf Scholz am Montag vor der Einsatzzentrale der Feuerwehr im oberbayerischen Reichertshofen. In Gummistiefeln hat er sich zuvor zeigen lassen, wie das kleine Flüsschen Paar die Marktgemeinde am Vortag zum Teil überschwemmt hat. Ganze Strassenzüge wurden hier vom Wasser überspült - so wie in vielen anderen Landesteilen Bayerns und Baden-Württembergs. Der Dauerregen vom Wochenende hat Zigtausenden Menschen eine neue Flutkatastrophe beschert - und die Gefahr ist vielerorts noch nicht vorbei, im Gegenteil.