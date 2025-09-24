Bundeskanzler Friedrich Merz hat weitere Erleichterungen für die Auto- und die Stahlindustrie in Deutschland in Aussicht gestellt. Er werde sich in den nächsten Tagen mit Vertretern beider Branchen sowie mit Gewerkschaftern und den betroffenen Bundesländern treffen, sagte der CDU-Chef im Bundestag. Es gehe darum: «Was können wir noch mehr tun, um diese Industrien in Deutschland zu halten und ihnen in Deutschland eine gute Perspektive zu eröffnen.»