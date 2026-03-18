Wegen des Irankriegs habe die Expertengruppe ihre Annahmen für die durchschnittlichen Erdölpreise erhöht, so das Communiqué. Dies werde 2026 zu einer etwas höheren Inflation von +0,4 Prozent führen als bisher erwartet (+0,2 Prozent). Und die Dynamik der Konsumausgaben schwäche sich voraussichtlich ab. Ausserdem bremse das gedämpfte globale Wachstum und der starke Franken die Exportwirtschaft - was wiederum zu tiefen Investitionen führe.