In einem handelspolitischen Negativszenario hätte eine schwächere internationale Wirtschaftsentwicklung zwar erhebliche Auswirkungen auf den Schweizer Aussenhandel, betonte das Seco. Gleichwohl dürfte die Schweizer Wirtschaft in einem solchen Fall in 2025 noch um 1,1 Prozent und in 2026 um 0,8 Prozent wachsen.